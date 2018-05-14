Yüzmede YDÜ zirvede

Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılan yarışmalarda 3 branda da rekor kırıldı.

Erkekler 50 Metre Sırtüstü yarışı ve 100 metre karışık kategorilerinde Emre Ersoy yeni yaş rekorlarının sahibi olurken kadınlar 50 metre kelebek kategorisinde ise İlayda Basmacı 17+ yaş kategorisinin yeni rekorunu kırdı. Yapılan yarışlar sonunda ise Yakın Doğu Üniversitesi sporcuları en fazla madalyayı kazanarak ilk sırada yer alırken Ares Spor Kulübü sporcuları kazandıkları madalya sayısı ile ikinci sırada yer aldı. Tüfekçi Spor Kulübü ise madalya sıralamasında üçüncü sıranın sahibi oldu.