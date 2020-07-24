'Yüzmenin iştah açtığı' araştırmayla doğrulandı

İngiltere'de yapılan bir araştırma, yüzmenin iştah açtığını doğruladı.

Loughborough Üniversitesi Spor ve Egzersiz Sağlık Bilimleri Okulunda görevli spor bilimciler, hobi olarak yüzen ve bisiklet süren 17 erkek ve 15 kadından oluşan bir ekip kurdu.

Katılımcıların 60 dakika yüzme ve 60 dakika bisiklet sürmenin ya da dinlenmenin ardından ne kadar yedikleri kayıt altına alındı.

Çalışmada katılımcıların yüzme sonrası ortalama 142 kalori daha fazla tükettikleri gözlenirken, bunun 25 gram paket cipse veya 2 bisküviye tekabül ettiği belirtildi.

Her aktivitenin farklı günlerde yapıldığı ve arada en az 4 gün dinlenildiği de ifade edildi.

NEDENİ TAM BİLİNMİYOR

Yüzmenin neden bu kadar iştah açtığının tam olarak bilinmediğini aktaran çalışma ekibinin lideri Dr. James King, "Vücut ısısı kaybı ile gıda alımı arasındaki bağlantıdan kaynaklanabilir. Termojenez olarak bilinen bu süreçte vücut ısı üretmek için gıdayı kullanıyor." ifadesini kullandı.

King, bir başka nedenin "beyin sinyallerinde ve sinir hücreleri arasında mesaj taşıyan kimyasallardaki değişiklikler" olabileceğini belirterek, yüzmenin iştahı ve yeme davranışlarını etkileyen beyindeki bu bölgeleri uyarıyor olabileceğini söyledi.