‘Yüzsüz doğan’ bebeğin durumunu ultrasona rağmen fark etmeyen doktor meslekten men edildi

Portekiz’de bir bebek burun, göz ve kafatasının bir bölümünden yoksun olarak dünyaya geldi. ‘Yüzsüz doğan’ bebeğin durumunu annesinin ultrason görüntüsünde anlayamayan kadın doğum uzmanı meslekten men edildi.

BBC’deki habere göre Rodrigo adlı bebek 7 Ekim’de doğdu. Hastanede anne-babasına “Birkaç saat yaşar” dendi; yaşıyor. Ancak doktorlar günlerinin sayılı olduğunu söylüyor.

Annesini hamileyken ‘gözlemleyen’ doktor Dr Artur Carvalho’nun, dört kez ultrason çekilmesine rağmen Rodrigo’nun ‘bedenindeki ciddi anomalileri’ fark etmediği için ihmali olduğu gerekçesiyle meslekten men edildiği, yargılanacağı açıklandı. Carvalho’nun geçen 10 yıl içinde başka bebeklerle ilgili ihmali olduğu da ortaya çıktı.

Rodrigo’nun anne-babası, hamileliğin altıncı ayında çekilen dördüncü ultrasonda bazı ‘anormallikler olduğundan’ şüphelenildiğini ancak Carvalho’nun, “Bazen ultrasonlarda bebeklerin yüzlerinin bazı bölümleri görünmez” dediğini aktardı.

Doğduğundan beri hastanede tutulan Rodrigo’nun anne-babası, “Dünya başımıza yıkıldı. Savcılığa şikayet ettik. Onu bu şekilde görmek bizi çok üzüyor” diyerek yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.