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Yüzücüler rekora kulaç attı

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Yüzücüler rekora kulaç attı
Su Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ferdi yüzme şampiyonası 13+ yaş grubundaki yarışlar dün yapıldı.

Lefkoşa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen yarışlarda iki günde toplam 9 rekor kırıldı.

Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri yarışlar sonrasında düzenlenen ödül törenlerinde yetkililer tarafından verildi.

Rekorlar:

Erkekler, 50m Serbest/Freestyle

  1. Seri 10 Emre Ersoy 13 27.36 K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU13
  2. Seri 10 Paşa Sezener 14 26.93 K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU14

Erkekler, 100m Serbest/Freestyle

  1. Seri 10 Emre Ersoy 13 1:00.80 K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU13
  2. Seri 11 Paşa Sezener 14 59.10 K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU14

Erkekler, 50m Kurbağa/Breast

  1. Seri 6 Mert Toto 22 30.29 K. KULVAR KKTC REKORU 19 +

Erkekler, 100m Kurbağa/Breast

  1. Seri 5 Mert Toto 22 1:06.93 K. KULVAR KKTC REKORU 19 +

Erkekler, 200m Kurbağa/Breast

  1. Seri 2 Mert Toto 22 2:32.11 K. KULVAR KKTC REKORU 19 +

Erkekler, 100m Karışık/Medley

  1. Seri 2 Buğra Korahan 26 1:03.32 K. KULVAR KKTC REKORU 19 +

Bayanlar, 50m Kelebek/Fly

  1. Seri 3 Melis Sevinç 27 31.40 K. KULVAR KKTC REKORU 17 +
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