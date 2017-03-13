Yüzücüler rekora kulaç attı

Lefkoşa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen yarışlarda iki günde toplam 9 rekor kırıldı.
Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri yarışlar sonrasında düzenlenen ödül törenlerinde yetkililer tarafından verildi.
Rekorlar:
Erkekler, 50m Serbest/Freestyle
- Seri 10 Emre Ersoy 13 27.36 K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU13
- Seri 10 Paşa Sezener 14 26.93 K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU14
Erkekler, 100m Serbest/Freestyle
- Seri 10 Emre Ersoy 13 1:00.80 K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU13
- Seri 11 Paşa Sezener 14 59.10 K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU14
Erkekler, 50m Kurbağa/Breast
- Seri 6 Mert Toto 22 30.29 K. KULVAR KKTC REKORU 19 +
Erkekler, 100m Kurbağa/Breast
- Seri 5 Mert Toto 22 1:06.93 K. KULVAR KKTC REKORU 19 +
Erkekler, 200m Kurbağa/Breast
- Seri 2 Mert Toto 22 2:32.11 K. KULVAR KKTC REKORU 19 +
Erkekler, 100m Karışık/Medley
- Seri 2 Buğra Korahan 26 1:03.32 K. KULVAR KKTC REKORU 19 +
Bayanlar, 50m Kelebek/Fly
- Seri 3 Melis Sevinç 27 31.40 K. KULVAR KKTC REKORU 17 +
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.