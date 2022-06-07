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Yüzüklerin Efendisi dizi ekibi açıkladı: “Son bölüm, son sahne şimdiden belli”

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Yüzüklerin Efendisi dizisi için çalışmalar devam ederken dizi ekibinden açıklamalar geldi.
Yüzüklerin Efendisi dizi ekibi açıkladı: “Son bölüm, son sahne şimdiden belli”

2 Eylül’de yayınlanmaya başlayacak olan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri, ünlü yüzükler hazırlanırken ve Sauron’un imparatorluğu kurulurken Elfler, cüceler ve daha fazla Orta Dünya klanının hikayelerini içeriyor.

Ortak showrunner JD Payne, diziyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Son bölümde, son çekimimizin ne olacağını bile biliyoruz.”

Payne, “Güç Yüzükleri”nin Tolkien’in çalışmalarından uyarlandığını ve dipnotlarının genişletildiğini belirterek, “Tolkien gökyüzüne birkaç yıldız yerleştirip takımyıldızlarını görmemize izin veriyor gibiydi. Tolkien’in istediğini yapıyoruz. Her icadımızın özüne uygun olduğunu hissettiğimiz sürece, doğru yolda olduğumuzu biliyorduk” dedi.

Prime Video’nun “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri”nin 2 Eylül’de izleyiciyle buluşması ve beş sezon sürmesi bekleniyor.

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