Yüzüklerin Efendisi’nde herkesin hayran kaldığı Hobbit evi artık kiralanabilecek

Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) ve Hobbit serisinde izleyicilerin karşısına çıkan ve sıcak dekorasyonuyla kendisine hayran bırakan Bilbo Baggins'in evi şimdi kiralanabiliyor. Evde bir gece kalmanın fiyatı sadece 116 lira.

Vizyona girdiklerinde tüm dünyada izlenme rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serileri, hiçbir zaman popülerliklerini kaybetmese de özellikle Amazon Prime’da yayınlanan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri ile son zamanlarda yeniden dikkat çekiyor.

Şimdi Tolkien’in yarattığı bu eşsiz serilerin hayranlarını mutlu edecek bir haber de Airbnb’den geliyor. Airbnb’de gecelik sadece 5 sterlin (yaklaşık 116 lira) karşılığında ‘Hobbit Evi’ kiralanabiliyor. Böylece Yüzüklerin Efendisi hayranları, Orta Dünya’ya seyahat edebilir ve bir Hobbit gibi yaşayabilirler.

Filmlerde Martin Freeman’ın genç Bilbo Baggins’ine ev sahipliği yapan Yeni Zelanda’daki set Airbnb’de görülüyor.

116 lira karşılığında evi kiralayan konuklar kendi Hobbit evlerine sahip olabilir ve The Green Dragon Inn’de bol miktarda bira eşliğinde bir akşam yemeğinin keyfini çıkarabilirler. Ayrıca setin kamera arkası özel turuna da katılabilirler.

Tesis genellikle ziyaretçilere açık ve iki saatlik bir tur da 225 Yeni Zelanda Dolar’a mal oluyor, ancak Airbnb hizmetiyle ilk kez turistler gece de kalabilecekler.

Airbnb, evin pimpirikli sahibi Bilbo Baggins’e atıfta bulunarak bir kurallar listesi de hazırlamış:

Beklenmedik partiler olmasın lütfen… Gandalf ve arkadaşları olmadığı sürece.

Çıplak ayaklara izin verilir, ancak önce onları silin.

Sihirli yüzüklere izin verilir, ancak onları gizli ve güvende tutun.

Geç saatlerde birden fazla trol görüldüğü için geceleri başıboş dolaşmayı önermiyoruz.

Hobbiton kedisi Pickles dışında evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Canlı ejderhalara asla gülmeyin…

Son yıllarda sinema dünyasının gözde filmlerindeki ikonik evler sık sık hayranların kalabilecekleri şekilde kiralanıyor. Geçtiğimiz aylarda da Friends dizisinde Monica ve Rachel’ın dairesi, Çığlık filminde kullanılan ev ve Evde Tek Başına’nın ikonik evi kiralanmıştı.