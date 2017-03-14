'Yüzyıllarca dünyaya insanlık öğrettik'

TÜGVA Genel Başkanı Emanet, "Bizler yüzyıllardır dünyaya insanlığın ne demek olduğunu öğretmiş medeniyetten geliyoruz." dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İsmail Emanet, "Bizler yüzyıllardır dünyaya insanlığın ne demek olduğunu öğretmiş medeniyetten geliyoruz." dedi.

Emanet, TÜGVA Erzincan Temsilciliği hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, Hollanda'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik skandal tavrına tepki gösterdi.

Yüzyıllarca medeniyetin ne olduğunu dünyaya gösteren Anadolu'nun birçok saldırıya uğradığını anımsatan Emanet, şöyle devam etti:

"Bizler yüzyıllardır dünyaya insanlığın ne demek olduğunu öğretmiş medeniyetten geliyoruz. Yaşamayı değil, yaşatmayı öncelemiş medeniyetten gelen ve bu medeniyetin yaşandığı topraklar olan ülkemiz, bu kadar güzelliğin merkezi olmasının yanı sıra birçok saldırının, musibetin ve belanın da maalesef odak noktası olmuştur. İşte bu acı olaylardan birini de Hollanda'da yaşadık. Bakanımızın kendi topraklarımız olan elçiliğimize girilmesine müsaade edilmedi. Tabii bu, iki şeyi gösteriyor. Birincisi, bize yıllardır demokrasi, insan ve kadın kadın hakları dersi verenlerin maskelerinin düştüğünü ve gerçek yüzlerinin bütün dünyaya gösterilmesi noktasında önem arz ediyor. Ayrıca, bu durum yeni, güçlü Türkiye'nin onları ne kadar korkuttuğunu da bir kez daha bizlere hatırlatıyor."

Erzincan Valisi Ali Arslantaş da hiçbir milletin geçmişinin Türk milletinin tarihi kadar köklü ve sağlam medeniyete ve kültürel altyapıya sahip olmadığını vurgulayarak, 2013 vizyonu dolayısıyla her an değişen bilgi ve teknolojinin hızına ayak uydurulmasının zorunluluk halini aldığını ifade etti.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy da son 14 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devletinin eğitim, sağlık, birlik ve beraberlik gibi birçok alanda büyük ilerleme kaydettiğini ifade ederek, "Maalesef ülkemizin bu hayırlı gidişine 'Dur' demek isteyen şer güçlerle de mücadele etmek zorunda kalıyoruz. 30 yıl baş belası PKK ile mücadele ettik, çok büyük paralar ve canlar gitti." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan dualarla 2 katlı hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Emanet, Arslantaş ve Başsoy, daha sonra hizmet binasında gençlerle sohbet etti.