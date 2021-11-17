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Yüzyılların en uzun Ay tutulması geliyor

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Son yüzyılın en uzun tam Ay tutulması ile 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulması 19 Kasım'da gözlenecek.
Yüzyılların en uzun Ay tutulması geliyor

Son yüzyılın en uzun tam Ay tutulması ile 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulması 19 Kasım'da gözlenecek.

NASA'dan yapılan açıklamada, Ay'ın yüzde 97'sinin Dünya'nın gölgesinde kalacağı tutulmanın 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye süreceği belirtildi.

Açıklamada, tutulmanın ABD'nin 50 eyaleti eyaleti, Kanada ve Meksika, Latin Amerika, Polinezya, Avustralya ve Çin'in bazı bölgelerinden gözlemlenebileceği kaydedildi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Ay, tutulma sırasında Dünya'dan en uzak noktasında olacak, yörüngesini yavaşlatacak. 

Tutulma esnasında Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi ile Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinin arasındaki açı nedeniyle Ay, Dünya’nın tam gölge konisine girmeyebiliyor. Bu durum ise Parçalı Ay tutulması olarak isimlendiriliyor. Etkinlik gece yarısından kısa bir süre sonra başlayacak ve bir güneş tutulmasından farklı olarak, fenomeni görmek için kimsenin özel bir gözlüğe ihtiyacı olmayacak. Tutulma meydana geldiğinde, ay kırmızımsı bir renk alacak ve gerçek ayın yalnızca bir şeridi görünecek.

Bir sonraki tutulma ise 2022'nin mayıs ayında meydana gelecek.

Öte yandan Holocomb Gözlemevi, tutulma sırasında Ay'ın nasıl görüneceğine ilişkin görüntüleri yayınladı.

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