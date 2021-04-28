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YYK 4 ayda 979 program izledi, raporlanan 7 içerikten 4’üne yaptırım uygulama kararı aldı

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Yayın Yüksek Kurulu (YYK), yılın ilk dört ayında, radyo ve televizyon yayınlarının takibine kesintisiz devam edildiğini, bu sürede toplam 979 programın izlendiğini, raporlanan 7 içerikten 4’üne yaptırım uygulama kararı verdiğini duyurdu.
YYK 4 ayda 979 program izledi, raporlanan 7 içerikten 4’üne yaptırım uygulama kararı aldı

Yayın Yüksek Kurulu (YYK), yılın ilk dört ayında, radyo ve televizyon yayınlarının takibine kesintisiz devam edildiğini, bu sürede toplam 979 programın izlendiğini, raporlanan 7 içerikten 4’üne yaptırım uygulama kararı verdiğini duyurdu.

YYK Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, YYK’nın pandemi koşullarına uygun şekilde faaliyetlerini eksiksiz olarak sürdürdüğüne dikkat çekilerek, yaptırım kararlarını şöyle sıraladı:

“Kurulumuz, online olarak gerçekleştirdiği rapor toplantısında, yayın ilkelerini ihlal ettiği tespit edilen Kıbrıs TV’ye 4 ayrı uyarı cezası vermiştir. Kıbrıs TV’de yayınlanan programlarda, değiştirilmiş şekli ile 39/97 sayılı ‘Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’nın 5 (3) ilkesinin 4 kez, 5 (10) ilkesinin 3 kez, 5(15) ilkesinin 3 kez ve 5 (16) ilkesinin 4 kez ihlal edildiği saptanmıştır.”

İhlal edilen yayın ilkeleri ise şöyle:

“5(3): Genel ahlak ve toplum huzurunu korumak,5 (10): Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak. 5(15): Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikce hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek. 5(16): Kişi ya da kuruluşların cevap ve tekzip haklarına saygılı olmak.”

Açıklamada, 2021 yılının ilk dört ayında Başkan ve Başkan Yardımcısı’nı yasa gereği kendi içerisinde yaptığı seçimle belirleyerek, 11'inci dönem Başkanlığına Av. Feyzi Hansel’i, Başkan Yardımcılığı’na ise Mert Özdağ’ın seçildiği belirtilerek, aynı dönem içerisinde kurul tarafından hazırlanan Yasa Gücünde Kararname’nin Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasını ardından pandemiden ekonomik anlamda olumsuz olarak etkilenen yayın kuruluşlarına yönelik, Yıllık Yayın İzni Ücreti ve Lisans Ücreti ödemelerinde iyileştirme ve Reklam Payı ödemelerinden bir yıllık süre için muafiyet sağlandığı kaydedildi.

Kurulun, aynı dönemde, Show TV’nin Yeniden İletim Yayın İzni ile Radyo Plus’ın Lisans ve Yıllık Yayın İzni’nin iptaline karar verdiğine dikkat çekilerek, bu süreçte, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne Bölgesel Radyo Yayın İzni verilmesine karar verildiği, TRT’nin sayısal yayıncılık (DVB-T) yapma talebini değerlendirerek, Lisans ve Yayın İzni verilmesine karar verdiği belirtildi.

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