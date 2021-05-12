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YYK Başkanı Hansel Halkın Bayramını Kutladı

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Hansel, yayımladığı bayram mesajında, ülkede radyo ve televizyon yayıncılığı yapmanın zorluklarına da işaret ederek, radyo ve televizyon yayıncılarının yasal ve etik sorumluluklarına değindi.
YYK Başkanı Hansel Halkın Bayramını Kutladı

Yayın Yüksek Kurulu (YYK) Başkanı Feyzi Hansel, kurul üyeleri adına halkın Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Hansel, yayımladığı bayram mesajında, ülkede radyo ve televizyon yayıncılığı yapmanın zorluklarına da işaret ederek, radyo ve televizyon yayıncılarının yasal ve etik sorumluluklarına değindi.

Program sunucularının haber ve yorumları ya da gündemle ilgili değerlendirmelerini aktarırken kullanacakları üslubu çok doğru seçmeleri gerektiğini ifade eden Hansel, “Bu üslup halkı gerçeklerden uzaklaştırmamalı, kutuplaştırmamalıdır” dedi.

YYK Başkanı Hansel, reklam piyasasının “yok” denecek kadar küçük olduğunu ifade ederek, milli varoluş mücadelesinin “olmazsa olmaz” unsurlarından olan yerel medya ve radyo, televizyonların ticaret dünyasında varlık gösteren aktörlerin desteğine muhtaç olduğunu ifade etti ve iş insanlarına radyo ve televizyonları verecekleri reklamlarla desteklemesi çağrısında bulundu.

YYK Başkanı Hansel, bayram süresince çalışmaya devam edecek emekçiler ile halkın bayramını kutladı.

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