YYK üyeleri onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Sayıştay Komitesi’nin ETİ ve Vakıflarla ilgili raporlarını görüşmesinden ve Yayın Yüksek Kurulu’na (YYK) atanan üyeleri onaylamasının ardından bugünkü çalışmalarını tamamladı.
Genel Kurul’un bir sonraki birleşimi yarın yapılacak.
YYK’da Meclis’te temsil edilen siyasi partilerce belirlenen üyeler UBP adayları Olgun Üstün, Şefik Aşçıoğulları, Emir Hüseyin Ersoy ve Yasemin Tanpınar; CTP adayları Direnç Civa ve Mert Özdağ; Halkın Partisi adayları Kemal Akkan Batman ve Ayşen Kumser Kansay’ın üyelikleri onaylandı.
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