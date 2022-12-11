Z Kuşağı talepleriyle çalışma kültürünü de etkilemeye başladı

1995 yılından sonra doğan kişileri kapsayan Z Kuşağı'nın iş hayatına katılmaya başlamasıyla birlikte çalışma düzenlerinde de birçok şey değişim gösteriyor.

Günümüzde artık birçok şirket, genç çalışanlarının iş yerine olan bağlılığını sağlayabilmek adına Z Kuşağı’nın taleplerini yerine getiriyor.

Timpson, Virgin Media, Dunelm, Go Compare, KPMG, Click Travel ve Shoosmiths’in başını çektiği birçok firma, Z Kuşağı çalışanlarına doğum günü izni, evcil hayvan ölüm izni ve ekstra tatiller sunmaya başladı.

Cuma günleri bira, şirket yönetim kuruluyla öğle yemeği ve yoga seansları gibi diğer teklifler de, çalışanları etkilemek için uygulanan diğer seçenekler arasında yer alıyor.

“ŞİRKETLER, UYUM SAĞLAMALI”

Ancak, Daily Mail’in haberine göre, girişimci iş insanı Charlie Mullins, insanları bu şekilde şımartan patronların işlerini riske attığını iddia ediyor. Mullins, “Personel bana kedileri hasta olduğu için gelmediklerini söylerdi. Bu çok saçma ve daha da kötüye gidiyor.”

“Personele ikramiye vermek onları daha üretken yapmaz. Sadece ek bir maliyet ekliyorsunuz. Bazı işletmeler bu nedenle batacak.”

“Çalışanlar yakında ne zaman gelmek istediklerini size söyleyecekler, o noktada toplanmaya başlasanız iyi olur.” dedi.

Ancak diğerleri, Covid-19 pandemisinden sonra dünyada esnekliğin iş dünyasının önceliği haline geldiğini ve şirketlerin kalifiye personeli çekmek için uyum sağlaması gerektiğini söylüyor.

Reed İş Bulma Kurumu Genel Müdürü Simon Wingate, “Eski günlerde önemli olan, ne kadar maaş teklif edebileceğinizdi. Şimdi, esnek çalışmayı ve faydaları teşvik eden daha fazla kuruluş görüyoruz” derken Glassdoor İş Analisti Jill Cotton, “Çalışanların önceliklerine uyum sağlamayan şirketler, kendilerini yüksek ciroya eğilimli ve yetenekleri çekmek için mücadele ederken bulacaklar.” dedi.