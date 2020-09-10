Z kuşağının boynu ağrıyor

Şimdilerde Z kuşağı olarak adlandırılan genel olarak 1990'lardan sonra doğan nesilden bahsediliyor. Milenyum kuşağı da denilen bu kuşağın kendine has özellikleri eğilimleri ve davranışları var. Bu kuşağın ortak özelliklerinden birisi bu bireylerin internetle, teknolojiyle büyümeleridir. Boyutu küçük ya da büyük fark etmez bu çocuklar ekran çocuklarıdır. Biz bu kuşağın tarz ve eğilimlerini, nelerden hoşlandıklarını, nasıl iletişim kurduklarını falan irdelemeyeceğiz.

GÜNÜN HEMEN YARISINI TELEFON YA DA EKRAN BAŞINDA GEÇİRİRLER

Z kuşağının daha çabuk strese giren, çevresi ile ilişkileri sınırlı, tatmin duyguları azalmış, maceracı oldukları yaygın olarak ifade edilmektedir. Hızlı, analitik düşünen, apolitize ve özgür bireyler olmaları öne çıkan özelliklerinden. Belirttiğimiz gibi ekran çocukları olan bu kuşağın herhalde cep telefonu olmayan bireyi yoktur. Günün hemen yarısını telefon ya da ekran başında geçirirler. Cep telefonu üzerinde duracak olursak; Maalesef bu cihaz -pardon oyuncak- çağımızın hastalığı olup birçok sağlık sorununa neden olmaktadır.

TELEFON KULLANMA ESNASINDA AŞAĞIYA BAKMAKTAN DOLAYI...

Telefon kullanan insanlar bilindiği gibi telefonu ellerinde tutmakta ve boyunları sürekli olarak aşağıya doğru eğilmektedir. Kimse cep telefonunu göz hizasına kadar kaldırmıyor zaten pratik değil sürekli yaklaşık 45 derece aşağıda tutuyor. Zarar bunun neresinde derseniz eğer; normalde dik durulduğunda boyun sinirlerine adalelerine 5 kiloluk bir yük binerken, telefon kullanma esnasında aşağıya bakmaktan dolayı bu yük 25-30 kiloya çıkıyor. Kemik, kas ve sinirlerin ne kadar baskı altında olduğunu sanırım tahmin ediyorsunuz. Bu kötü pozisyonun getirisi "tekno boyun" denilen çağımız hastalığıdır.

KAMBURLUK, SKOLYOZ, BOYUN TUTULMALARI...

Neler oluyor? Kamburluk, skolyoz, boyun tutulmaları, baş ağrıları, boyun fıtıkları gibi sizin sayıyı artırabileceğiniz birçok sıkıntı. Bizler hekim olarak boyun fıtıklarını 25 yaşlarından sonra daha sık görürdük. Şimdilerde 10 yaşından sonra boyun tutulmaları, baş ve sırt ağrıları oluşmaya başladı. Yani 15 yaşındaki gençlerde boyun fıtığı ile daha sık karşılaşır olduk. Maalesef tüm uyarılarımıza rağmen bu cep telefonları sadece Z kuşağında değil tüm yaşlarda çok farklı sorunlara neden olacak gibi durmaktadır.