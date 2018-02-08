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Z-ZERO’ya büyük ilgi

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Z-ZERO’ya büyük ilgi
DAÜ Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı ve Mekatronik Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı yeni kurulan Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi (EVDC) ve yapılan projeler hakkında merak edilenleri cevaplandırdı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı ve Mekatronik Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı yeni kurulan Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi (EVDC) ve yapılan projeler hakkında merak edilenleri cevaplandırdı.

Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi Hakkında Bilgi Verebilir Misiniz?

DAÜ çatısı altında kurulan Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi (EVDC) genel hatları ile elektrikli araç ve ilgili alanda ileri teknolojileri geliştirmek, Üniversite bünyesine kazandırmak; daha büyük prestijli projelerin sürdürülebilir yapıda geliştirilmesine olanak sağlamak amacı ile kuruldu. Merkez ulusal ve uluslararası iş birliklerini de geliştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, sürdürülebilir kalıcı bir yapıyı oluşturmak üzere kurulan EVCD araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları yapıp bu kapsamda projeler yürütmeyi de amaçlıyor.  

Yapmış Olduğunuz Projelerden Bahseder misiniz?

İlk olarak 3 tekerlekli elektrikli bisiklet projesi ile başladık. Ardından 2017 yılı başında üretilen ALİZAVRA projesi ve Elektromobil 2017 yarışlarına katılıp ilk uluslararası başarıyı kazandığımız Z-ZERO elektrikli araç projesi ile çalışmalarımıza devam ettik. Ürettiğimiz ALİZAVRA ile okul içerisinde Mühendislik öğrencilerinin farkındalığını artırmayı amaçladık. Hedefimiz öğrencilerin farkındalığını artırarak projelerde yer almalarını sağlamaktı. Başarılı olduğumuza da inanıyorum. Çünkü aynı ekip ile Z-ZERO elektrikli araç projesinden sonra şu an son projemiz olan “MEDITERRANEAN SHARK” aracı ile Elektromobil 2018 Yarışı’na hazırlanıyoruz. Yapılan tüm proje ve çalışmalar DAÜ’nün belirlediği vizyon doğrultusunda ilerlemektedir.

Elektromobil 2018 Yarışı Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Efficiency Challenge Electric Vehicle her yıl üniversite öğrencilerine yönelik olarak TÜBİTAK tarafından 2005 yılından itibaren gerçekleştirilmektedir. Farklı kategorilerde düzenlenen yarış organizasyonları ile, alternatif enerji ile çalışan araçlarla ilgili yerli üretimin artırılması ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, katılımcıların alternatif enerjilerle ilgili araştırma imkânı edinip dünyadaki gelişmeleri takip etmeleri, deneyim kazanmaları ve bu yolla alternatif enerji kaynaklarının kullanımı konusunda ülke genelinde farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır. Bu yıl  Efficiency Challenge Electric Vehicle yarışması 6 – 12 Ağustos 2018 tarihlerinde Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecektir. Geçen sene katıldığımız Elektromobil 2017 yarışından sonra iddiamızı daha da artırarak tasarımlarımızı geliştireceğiz. Böylece daha da güçlenerek Elektromobil 2018 Yarışması’nda yeni başarılara imza atacağımıza inanıyorum.  

Ekibiniz Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Ekibe Katılmak İsteyenler Ne Yapmalı? Mühendislik öğrencilerinden oluşan çok dinamik ve genç bir ekibimiz var. Ekibimize katılmak isteyenler için bir kampanya düzenlemeyi düşünüyoruz. Ekibe katılmak isteyenlerden araba ile ilgili proje hazırlamalarını isteyeceğiz. Jurinin değerlendirmeleri sonucunda Mekanik, Elektrik-Elektronik, Mekatronik, Bilgisayar Programlama ve Tasarım kategorilerinde başarılı olanları ekibe dahil etmeyi amaçlıyoruz. Konu ile ilgili en kısa zamanda açıklamalarda bulunacağız.

Takım ve “Mediterranean Shark” Hakkında Bilgi Verebilir Misiniz?

Takımımızın adı “ADA”, elektrikli aracımızın adı ise “Mediterranean Shark” şeklindedir. “Mediterranean Shark” tasarım, geliştirme ve üretimi tamamıyla DAÜ bünyesinde geliştirildi. Proje üniversitenin kendi imkanları ve öğrencileri tarafından DAÜ laboratuvarlarında gerçekleştirildi. Ada takımı “Mediterranean Shark” projesi ile katılacağı Elektromobil 2018 Yarışması’nda KKTC’den bir tek DAÜ’nün ürettiği proje ile ülkeyi de temsil edecek. TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışların 14. yılında, öğrencilerin sürücüsüz araç teknolojileri üzerine çalışmasını teşvik etmek amacıyla “Otonom Araç Kategorisi” başlıklı yeni bir yarış kategorisi de oluşturulmuştur. Bu yarış ile birlikte farklı disiplinlerden üniversite öğrencilerinin elektrikli araç teknolojileri yanında otonom özellikler konusunda da teorik ve pratik beceri kazanması amaçlanıyor.  

Projenin Önemi Nedir?

Proje, toplumda farkındalık yaratmak ve adada birşeylerin üretilebileceğinin önemli bir göstergesidir. Doğru destek verildiği zaman doğru altyapı ve doğru ekip ile üretim yapıp kazanım elde etmek mümküdür. Mühendis ve teknik eleman yetiştirme konularında ülke genelinde birtakım sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle de lise ve ortaokuldaki öğrencilerin bilim ve mühendislik alanlarına yönelmeleri için KKTC’deki lise ve ortaokulları ziyaret edip projeler hakkında bilgi vermeyi amaçlıyoruz. Gençlerimizin bu alanlara yönelmeleri bakımından yapılan projeler büyük önem taşımaktadır. 

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