Zabıta baskınına uğrayan 94 yaşındaki Zeynep Karabıyık: Emekli maaşım yok, güç bela idare ediyorum

Bizim gelirimiz kendi emeğimizle ektiğimiz biçtiğimizden. Bu yaşa geldim emekli maaşım yok. Ben bu ektiğim meyvelerden güç bela idaremi alıyorum. Bu yaşıma gelene kadar hiç görmedik böylesini. Hiç böyle rezil olmadık' dedi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meyvelerini satarken zabıtanın müdahalesine maruz kalan Zeynep Karabıyık, RS FM’de yayınlanan Atilla Güner’le Akşam Postası programına yaşadıklarını anlattı.

''Biz köylü insanıyız. Gençliğimizden beri hayatımızı tarlalarda bahçelerde çalışmakla geçirdik. Bizim gelirimiz kendi emeğimizle ektiğimiz biçtiğimizden" diyen Karabıyık, "Bu yaşa geldim emekli maaşım yok. Ben bu ektiğim meyvelerden güç bela idaremi alıyorum. Bana yetiyor. 30 yaşımdan beri orada oturuyorum. Bu yaşıma gelene kadar hiç görmedik böylesini. Hiç böyle rezil olmadık. Bizi oradan buradan şikayet ediyorlarmış. Zabıtalar öyle diyor. Kaldırın dediklerinde kaldırıyoruz, sonra yine açıyoruz. Biraz kızdırdık onları. Bize izin verecekler inşallah. Biz orada ebedi oturmak istiyoruz. Sadece ben değil bütün köylülerimiz orada satış yapıyor. Ben kendi malımı satıyorum. Bitiremiyorum köye getiriyorum ertesi gün yine satıyorum. Ne yapayım?" ifadesini kullandı.