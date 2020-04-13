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Zabıta, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını sürdü

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Zabıta, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını sürdü
Zabıta, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını sürdü

Samsun'un Bafra ilçesinde zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan bir vatandaşın tarlasını traktörle sürdü.

Küçükkavakpınarı Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin (67) ve Nedime Ağaçdiken (66) çiftti,  koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır tarlasını süremedi. Çift, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine hareket geçen zabıta memuru Osman Sert, traktörle çiftin tarlalarını sürdü.

Sert, salgın ile mücadelede belirlenen kurallara uyarak evde kalan vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

"Hüseyin amcamız bizlere ulaşarak evinde eşiyle birlikte yalnız yaşadığını, sürülmesi gereken bir tarlası olduğunu söyledi." diyen Sert, "Tek geçim kaynağı çiftçilik olan Hüseyin amcamızın bu talebi üzerine evine giderek traktörle tarlasını sürdüm. Vatandaşlarımızın isteklerini elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu zorlu günlerde insanlarımızın yardımına koşmak bizim asli görevimiz. Bunu yapmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Hüseyin Ağaçdiken ise zabıta Sert'e teşekkür ederek, devletin tüm kurumlarının zor süreçte tüm isteklerini yerine getirmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

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