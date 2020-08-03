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Zabıta tezgahına el koymak isteyince kendini yaktı

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Zabıta tezgahına el koymak isteyince kendini yaktı
Zabıta tezgahına el koymak isteyince kendini yaktı

Erzincan’da zabıta ekiplerince mısır sattığı seyyar tezgaha el konulmak istenilen seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı.

Olay, bayramın ilk günü akşam saatlerinde Erzincan Ekşisu Mesire alanı içerisinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Erzincan Belediyesi zabıta ekipleri, Ekşisu Mesire alanında seyyar tezgahta mısır satan Yavuz P.’den tezgahını kaldırmasını istedi. Bunun üzerine zabıta ile Yavuz P., arasında tartışma yaşandı. Tezgahına el konulmak istenilen seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı.

Vücudunun büyük bir kısmı yanan Yavuz P., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan seyyar satıcı, Trabzon’a sevk edildi. Trabzon’da yoğun bakıma alınan seyyar satıcının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olayla ilgili savcılık tarafından tahkikat başlatıldı.

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