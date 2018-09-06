"Zafer Bayramı resepsiyonundaki menüyü CHP hazırlasaydı..."

Ahmet Hakan: Resepsiyondaki menüyü CHP hazırlasaydı, önümüzdeki yüz yıl daha iktidar yüzü göremezdi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyonda, konuklara ikram edilen yiyecek ve içecekleri köşesine taşıdı.

"Bu cehennem bu cennet bizim" başlığıyla yayımlanan yazısında şunları söyledi:

"Chia tohumu eşliğinde ejder meyveli smoothie, liçi meyvesi eşliğinde efuli, starex meyvesi eşliğinde aloevera, zencefilli somonlu sushi… 30 Ağustos'ta Beştepe'nin mönüsünde yer alan şu adını bile telaffuz edemediğimiz türden şeylerden herhangi biri, CHP'nin herhangi bir etkinliğinde yer alsaydı büyük bir iddiayla söylüyorum; CHP, önümüzdeki yüz yıl daha iktidar yüzü göremezdi."