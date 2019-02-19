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Zafer işareti yapan kardan adam; Terör simgesi sayıldı

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Zafer işareti, kardan insan yapsa bile terör örgütü simgesi sayıldı: 12 tutukluya, 12 gün hücre cezası verildi
Zafer işareti yapan kardan adam; Terör simgesi sayıldı

Kars 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde yaptıkları kardan adamdan dolayı 12 tutukluya, 12 gün hücre cezası verildi. Sol kolunda zafer işareti olan kardan insanı “örgüt simgesi” sayan soruşturma komisyonu, “Ülkemizde terör örgütü mensuplarınca, eylemlerde eylemciler tarafından yapılan zafer işareti yaptırılmış vaziyettedir” diye belirtti

Kars T Tipi 1 No’lu Kapalı Cezaevi C-5 koğuşunda tutuklular, 14 Ocak’ta avlularında yaptığı kardan insan suç olarak değerlendirildi. Akşam avlu kapısını kapatmak için gelen gardiyanlar, sol eli ile zafer işareti yapmış kardan insanı, cezaevinin soruşturma ekibine bildirdi. İlk önce kardan insanın fotoğrafını çeken ekip, daha sonra C-5 koğuşunda kalanların ifadelerini alıp tutanak tuttu. Sonraki gün de kardan insan için 12 tutuklu hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

“Kardan adam” örgüt simgesi oldu

Cezaevi Disiplin Kurulu Başkanlığı 22 Ocak’ta toplanarak, kardan insanı “örgüt simgesi” olarak kayıtlara geçti. Kurulun verdiği kararın gerekçesinde, “Olaya konu kardan adam değil, kardan adamın özellikle sol kolu havaya kaldırılmış şekilde ve ülkemizde terör örgütü mensuplarınca eylemlerde eylemciler tarafından yapılan zafer işareti yaptırılmış vaziyettedir. Yoksa kardan adam doğrudan bir simge değildir. Simge kardan adama yaptırılan zafer işaretidir. C-5 koğuşunda hükümlü tutukluların yazılı olarak vermiş oldukları savunmalarında zafer işareti yapan kardan adam heykelini yaptıklarını ‘yaptığımız kardan adamdan dolayı’ sözlerini kullanarak kendileri bizzat kabul etmişlerdir” diye belirtildi.

12 gün hücre cezası verildi

Kararda, “Suç örgütlerine ait her türlü yayın, bez afiş, pankart, resim, sembol, işaret ve benzer eşyayı kurumların her hangi bir yerine asmak ve teşhir etmek” suçunun işlendiğini ileri sürerek, 12 tutukluya 12 gün hücreye koyma cezası verdi.

Hücre cezası verilen tutukluların isimleri şöyle:

Emrah Duman, Murat Çiçek, Vezir Barış, İbrahim Can, Yusuf Aktar, Seyhan Yıldırım, Barış Ulaş Çakmak, İzzet Polat, Ramazan Altın, Ferhat Çakmak, Tuncer Ömeroğlu, Abdullah Kaya.

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