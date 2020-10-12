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Zaharova, 11 saat süren Karabağ müzakerelerinin perde arkasını anlattı

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Zaharova, 11 saat süren Karabağ müzakerelerinin perde arkasını anlattı
Zaharova, 11 saat süren Karabağ müzakerelerinin perde arkasını anlattı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ ile ilgili Moskova’da neredeyse 11 saat süren müzakerelerin perde arkası ile ilgili ayrıntıları paylaştı.

Rus devlet kanalı Rossiya 1’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Dağlık Karabağ ile ilgili Moskova’da yapılan müzakerelerin neredeyse 11 saat sürdüğünü ve gece saat ikide son bulduğunu aktardı.

Toplantının ilk önce istişare niteliğinde olduğunu anlatan Zaharova, ancak müzakere sürecinde ihtilafın çözümü için başlangıç noktası haline gelen bir belgeyi hazırlamanın mümkün olduğunu vurguladı.

Tarafların Bakü ve Erivan ile telefon görüşmeleri için toplantıya birkaç kez ara verildiğini anlatan Zaharova, “Üçüncü aranın başlarında, salonda Sergey Viktoroviç'in (Lavrov) neşeli haykırışı duyuldu. Bir kez daha taraflara her konuda mutabık kalıp kalmadıklarını sordu ve daha sonra gazetecilerin yanına gitti” ifadelerini kullandı.

Zaharova, bu istişareler sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’u ‘yeniden keşfettiğini’ ifade etti:

“Bu turda kendisini, tüm zekasını, tüm müzakere yeteneklerini, insani niteliklerini ortaya koyduğu izlenimi edindim.”

Bu süreçte Rusya lideri Vladimir Putin’in de kişisel olarak önemli bir rol oynadığını vurgulayan Zaharova, “Geçilmesi gereken yolu Rusya Devlet Başkanı açtığı zaman, bu insana o kadar güç veriyor ki, yoldan sapmak mümkün değil” diye konuştu.

Zaharova'ya göre Putin’in Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile yaptığı çok sayıda telefon görüşmesi, ihtilafın çözümünün temelini oluşturdu.

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