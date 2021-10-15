Zaharova Kırım ve KKTC’nin Karşılıklı Tanınması Görüşmesini Yalanladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’nın Türkiye ile Rusya’nın, Türkiye’nin Kırım’ı Rus toprağı olarak, Rusya’nın da KKTC’yi tanıması konusunda görüştüğüne dair medyada çıkan haberleri yalanladığı bildirildi.

Haravgi ve diğer gazetelere göre Yunan gazetecilerin ilgili sorularına muhatap olan Zaharova, söz konusu haberleri “mit ve efsane anlaşma” olarak nitelendirdi, Rusya’nın Kıbrıs sorunundaki pozisyonun “iyi bilindiğini” ve “değişmez olduğunu” söyledi.

Zaharova “Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı uluslararası hukuk içinde, Kıbrıs’ta iki bölgeli iki toplumlu, üniter uluslararası hukuki varlığı, egemenliği, vatandaşlığı olan bir Kıbrıs oluşturulmasını öngören bir çözümden yanayız ve BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu çerçevesinde toplumlar arası diyaloğun yeniden başlaması çabalarını destekliyoruz” dedi.

Gazete Maria Zaharova’nın, KKTC’nin tanınma çabalarına karşı olduklarını da şu sözlerle ifade ettiğini yazdı:

“Son dönemde Kuzey Kıbrıs’taki yasadışı devlet varlığının uluslararasında tanınmasını hedefiyle artan bir hareketlilik gözlemliyor ve toplumlar arasındaki gerilimin artmasına neden olabilecek adımlardan kaçınılması çağrısı yapıyoruz. Ada’daki durumun dengesini bozabilecek her şeyden kaçınılması çağrısı yapıyoruz.”

Alithia ise Zaharova’nın sosyal medya üzerinden, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in 21 Ekim’de Rus dengi Sergei Lavrov ile görüşeceğini açıkladığını yazdı.

Habere göre Zaharova Moskova’da gerçekleşecek görüşme sırasında Hristodulidis ile Lavrov’un bir dizi anlaşma imzalamasının da beklendiğini ekledi.