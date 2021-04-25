Zaharova: Rusya, ABD'nin de dahil olduğu hasım ülkeler listesi hazırlıyor

Zaharova, Moskova'nın içerisinde ABD'nin de olduğu hasım ülkeler listesi üzerinde çalışma yaptığını ve bu listedeki ülkelerin diplomatik misyonlarında Rusya vatandaşlarını çalıştırmalarının yasaklanacağını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın içerisinde ABD'nin de olduğu hasım ülkeler listesi üzerinde çalışma yaptığını ve bu listedeki ülkelerin diplomatik misyonlarında Rusya vatandaşlarını çalıştırmalarının yasaklanacağını ifade etti.

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Zaharova, Moskova'nın, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı doğrultusunda diplomatik misyonlarında Rusya vatandaşlarını çalıştırmaları yasaklanacak hasım ülkelerin listesini hazırlamaya başladığını söyledi.

Zaharova, "Bildiğiniz üzere önceki gün, Rusya Devlet Başkanı kararnamesi yayınlandı. Bu kararname, hasım ilan edilen ülkelerin kendi diplomatik ve konsolosluk misyonlarında Rusya vatandaşlarını çalıştırmalarını yasaklayan mevcut federal yasaların uygulanmasıyla ilgili bir dizi önlemi içeriyor. Peki kim bu hasım ülkeler? Şu anda liste hazırlanıyor. Tüm bu sürecin ABD'nin hasmane eylemler dalgasıyla başladığını biliyoruz. Anlaşıldığı üzere listede ABD de var" dedi.

'Düşmanca eylemler yanıtsız kalmayacak'Kararnamenin Batı'nın saldırgan tutumuna karşı bir misilleme olduğunu kaydeden Zaharova, "Dış politikamızın barış yanlısı olduğunun her zaman altını çizdik. Ülke yönetimimizin birçok konuşmasında, mülakatında ve açıklamasında bu yaklaşım net olarak tanımlandı ve dile getirildi. Ancak hasmane ve düşmanca olduğunu kabul ettiğimiz hiçbir eylemin hiçbir zaman yanıtsız kalmayacağının da her zaman altını çizdik. Bu yanıtlar farklı şekilde tezahür ediyor. Şu anda hazırlanan önlem paketi de hiç şüphesiz bir misilleme" dedi.

Hem bu kararnamenin hem de hazırlanan listenin Batı tarafından 'Rusya'nın saldırganlık eylemleri' olarak tanımlanacağından emin olduklarını söyleyen Zaharova, "Bunlar ülkemizin saldırganlık eylemleri değil, bu bir yanıt. Bu, ülkemizin, devletimizin rahat vermediğimiz ülkelerin düşmanca ve hasmane eylemlerinden korunmasıdır" diye konuştu.

Cuma akşamı Putin'in, yabancı ülkelerin hasmane eylemlerine karşı alınacak misilleme önlemlere ilişkin kararı imzaladığı duyurulmuştu.

'Çekya'nın elinde Rusya'yı suçlaması için hiçbir kanıt bulunmadığı ortaya çıktı'Bu arada Zaharova, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın açıklamalarının ardından Prag'ın Rusya'yı Vrbetice'deki patlamalar konusunda suçlamak için hiçbir bulgu ve kanıta sahip olmadığının ortaya çıktığını belirtti.

Zaharova, "Şimdi, Zeman'ın konuşmasından önce Rusya aleyhinde bir dizi açıklama yapan Çek hükümet organlarının Zeman'ın açıklamalarını nasıl yorumlayacaklarını bekleyelim. Zira son birkaç gün içinde Çek siyasi sistemindeki temsilcilerin kendilerini tekzip etmediği bir gün bile geçmedi. Sözde, ellerinde Rusya'nın Rus istihbarat temsilcilerinin 2014'teki patlamalardaki dahline ilişkin tüm gerekli ve çürütülemez kanıtlar vardı. Bugün anlaşıldığı üzere, Çekya yönetiminin elinde soruşturmanın süregeldiği 7 yıl boyunca kanıtlar bir kenara, hiçbir belirti dahi bulunmuyormuş" diye vurguladı.

Çekya'nın uluslararası topluma Vrbetice'deki depolarda hangi mühimmatların saklandığı sorusuyla ilgili bir yanıt vermesi gerektiğini belirten Rus Dışişleri Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, uluslararası toplumun Prag'dan cevabını alması gerektiği en önemli soru. Alman medyasının yazdığı gibi, orada anti-personel kara mayınları bulunduğu konusuna da Prag'ın yanıt vermesi gerekir. Uluslararası toplum, Çekya'nın bu tutumunun bir ülkenin topraklarındaki depoların kullanımının kontrolüyle ilgili hangi uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğunu da açığa çıkarmalı".