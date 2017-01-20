Zaharova’dan medyaya ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova (Kıbrıs Rum) medyasındaki “Rusya karşıtı” yorumlara ilişkin açıklamada bulundu.

Simerini gazetesine göre Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın twitter sayfasından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözülmesine ilişkin görüşmeleri takiben Kıbrıs (Rum) medyasındaki Rusya karşıtı yorumlara ilişkin şaşkınlığını dile getirdi.

Çözümün, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların iradesini yansıtırsa ve Kıbrıslılar tarafından kabul edilirse süreceğine dikkat çeken Zaharova, Güney Kıbrıs ile ilişkilerini başarıyla geliştirdiklerine işaret ederek, adanın yeniden birleşmesi durumunda bunun güçlenmesinin süreceğine dair inancını dile getirdi.