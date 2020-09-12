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Zaharova'nın 'Temel İçgüdü'lü paylaşımı nedeniyle Putin, Sırp liderden özür diledi

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Zaharova'nın 'Temel İçgüdü'lü paylaşımı nedeniyle Putin, Sırp liderden özür diledi
Zaharova'nın 'Temel İçgüdü'lü paylaşımı nedeniyle Putin, Sırp liderden özür diledi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisinden özür dilediğini söyledi.

Vucic, Sırbistan Radyo ve Televizyonuna (RTS) yaptığı açıklamada, Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde ikili ilişkileri ve yeni iş birliği imkanlarını ele aldıklarını aktardı.

Zaharova'nın, Vucic ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinden bir fotoğrafı "Temel İçgüdü" filminden bir sahneyle kıyasladığı paylaşıma da değinen Sırp lider, Putin'in de Lavrov'un da bu paylaşım nedeniyle kendisinden özür dilediğini ifade etti.


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Putin'in kendisine, Rusya'nın bu paylaşımı onaylamadığını söylediğini aktaran Vucic, Rusya'nın verdiği bu tepkinin kendisine ve Sırbistan'a gösterdiği saygının bir işareti olduğunu ifade etti.

Kremlin, Putin'in özür dilediğini doğruladı

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ria haber ajansına yaptığı açıklamada Putin'in Vucic'ten özür dilediği bilgisini teyit etti.

Geçen hafta Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in ABD'de Kosova ile imzaladığı ekonomi alanında normalleşme anlaşmasının içeriği ülkedeki muhalifler tarafından eleştirilirken, Sırp liderin Beyaz Saray'daki görüntüleri de tartışmalara neden olmuştu.

Oval Ofis'teki söz konusu görüntülerle ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da sosyal medya hesabından yorum yapmıştı. Zaharova, Vucic'in Trump'ın karşısında oturduğu bir fotoğraf ile "Temel İçgüdü" filminden bir sahnenin fotoğrafını paylaşarak, "Eğer Beyaz Saray'a çağrıldıysanız ve oturacağınız sandalye adeta sizi sorgulayacaklarmışçasına yerleştirildiyse kim olursanız olun 2. fotoğraftaki gibi oturun. İnanın bana." ifadelerini kullanmıştı.

Zaharova'nın paylaşımı, Sırbistan'da tepkiye neden olmuştu.

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