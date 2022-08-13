Zahire ödemeleri gerçekleşiyor

TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU’NUN 20/06/2022 – 24/06/2022 DÖNEMİNDE ALIMINI YAPTIĞI 2022 ÜRÜNÜ ZAHİRENİN ÜRETİCİ ÖDEMELERİ 18 AĞUSTOS 2022 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİYOR
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’nun 20/06/2022 – 24/06/2022 döneminde alımını yaptığı toplam 2,396.76 Ton 2022 ürünü yerli yemlik ve tohumluk materyali arpa ile buğdayın ürün bedeli olan 13,428,321.50 TL 18/08/2022 Perşembe günü itibarı ile hak sahibi zahire üreticilerimizin Creditwest Bank Ltd. nezdindeki hesaplarına yatırılacaktır.
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