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Zahra Sokağı birbirine kattılar... Zanlılar yargı karşısında...

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Lefkoşa'nın son dönemlerinde en popüler eğlence bölgesi olan Zahra Sokak'ta önceki gece meydana gelen ve infiale neden olan kavga olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Zahra Sokağı birbirine kattılar... Zanlılar yargı karşısında...

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memurları Emin Günal ile Cemal Pınardan olayla ilgili olarak bulguları aktardı.

Günal huzurda bulunan zanlılardan Ş.D, E.S, M.H ve A.A'nın 22 Şubat 2024 tarihinde saat 22:30 raddelerinde umumi bir yer olan Zahra sokak ve Tanzimat sokakta meydana gelen   kanunsuz topluluk oluşturma, tecavüzi alet taşıma, zanlı E.S'nin ayrıca iki suça ek olarak, ciddi darp suçlarına methalder olduğunu belirtti.

Polis, olay gecesi aranan şahıs olan İ.E'nin zanlı O.D'nin aracına demirden mamul golf sopaları yerleştirip, zanlı Ş.D ile birlikte olay yerine gittiğini, M.A ve İ.H golf sopası ile vurduklarını söyledi.

Polis, olayda İ.H'nin Ş.D tarafından ciddi şekilde darp edildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili aranan şahıs olan İ.E'ye ulaştıklarını ancak teslim olmayacağını söylediğini aktardı. Polis, zanlı M.H'nin ise ifadesinde olayların büyümemesi ve tarafları ayırmamak için olay yerine gittiğini söylediğini aktardı.

Polis memuru Pınardan ise D.G, A.H, S.G, M.H, İ.H, O.H, C.H M.C.K, H.K A.E.(E-16), P.G.(E-16),H.T.(E-16) İ.C'nin  kanunsuz topluluk oluşturma, B.Y.(E-16) ve O.D'nin ek olarak ciddi darp suçlarından methalder olduğunu söyledi. Bölgedeki bir eğlence mekanının güvenlik görevlileriyle kavga ettiklerini söyledi. 

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, birçok kamera görüntüsü incelediklerini ve birçok ifade aldıklarını belirtti.

Polis memuru, zanlıların bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadet ve yapılan beyanları değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların bir gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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