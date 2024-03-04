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Zahra Sokak kavgası... Demir golf sopalarını kavga edecek arkadaşlarına dağıtmış!

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Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde bulunan Zahra Sokak'ta meydana gelen kavga olayı ile ilgili olarak tutuklanan O.S, İ.E, C.P ve Y.U teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Zahra Sokak kavgası... Demir golf sopalarını kavga edecek arkadaşlarına dağıtmış!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emin Günal, zanlıların mesele kapsamında daha önce tutuklanarak, teminata bağlanan zanlılardan Ş.D, E.S.K, M.H ve A.A ve aranan şahıslara birlikte kanunsuz topluluk oluşturarak, 22 Şubat 2024 tarihinde saat 22.30 raddelerinde kavga etmek için Zahra Sokağa gittiklerini söyledi.

Polis, olayla ilgili görgü tanıklarından ifade alındığını, İ.E'nin olay yerine araçla gittiğini ve yanında götürdüğü demir golf sopalarını kavga edecek arkadaşlarına dağıttığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis, zanlılar Y.U ve İ.E hakkında 23 Şubat 2024 tarihinde tutuklama emri çıkarıldığını ancak iki zanlının 1 Mart 2024 tarihinde teslim olduğunu belirtti.

Polis, zanlı O.S ile C.P hakkında ise 28 Şubat tarihinde tutuklama emri çıkarıldığını, O.S'nin aynı gün, C.P'nin ise 29 Şubat tarihinde teslim olduğunu açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, meselede tutuklanan 19 zanlının teminata bağlandığını ancak 4 zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadet değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, teminat şartı belirlerken, polise yardımcı olup hemen teslim olan zanlılarla geç teslim olan zanlılar arasında ayrım yapmaya karar verdiğini söyledi.

Yargıç, İ.E ile Y.U için iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, C.P ve O.S için birer kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, tüm zanlıların 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına emir verdi.

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