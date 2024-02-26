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Zahra Sokak'taki olay... Bir kişi daha mahkemeye çıkarıldı

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Lefkoşa'nın son dönemlerinde en popüler eğlence bölgesi olan Zahra Sokak'ta meydana gelen ve infiale neden olan kavga olayı ile ilgili olarak tutuklanan 18 zanlının yanı sıra bir kişi daha yakalandı.
Zahra Sokak'taki olay... Bir kişi daha mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa'nın son dönemlerinde en popüler eğlence bölgesi olan Zahra Sokak'ta meydana gelen ve infiale neden olan kavga olayı ile ilgili olarak tutuklanan 18 zanlının yanı sıra bir kişi daha yakalandı.

 Zanlı A.A mahkemeye çıkarıldı. 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Pınardan olayla ilgili olarak bulguları aktardı.

Pınardan, huzurda bulunman zanlının 22 Şubat 2024 tarihinde saat 22:30 raddelerinde umumi bir yer olan Zahra sokak ve Tanzimat sokak Lefkoşa da aralarında daha öncede var olan husumetten dolayı Halkta korku dehşet ve endişe yaratacak bir şekilde toplandıklarını ve bir kavgada yer aldıklarını mahkemeye aktardı.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine olay yerine gittiklerini ve ilk olarak kavgayı ayırdıklarını söyledi.

Polis olayla ilgili olarak olayın başlangıç saatinden itibaren Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ilk etapta yüze yakın ifade toplandığını ve incelenen kamera görüntülerinde tespit edilen 18 kişinin tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının ise 25 Şubat’ta tespit edildiğini söyledi.

Polis meselenin soruşturmasının ilk olarak kanunsuz topluluk olarak başlatıldığını ancak bıçak taşıma, vahim zarar, ciddi darp ve tecavüzü alet taşıma soruşturmasına dönme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin sürdüğünü, 12 kamera incelendiğini ve kamera görüntülerinin incelenmesine devam edildiğini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının bir gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

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