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Zahra ve Tanzimat Sokaklarında Kanunsuz Topluluk: 14 Kişi Tutuklandı

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Zahra ve Tanzimat Sokaklarında Halkta Korku Yaratan Kanunsuz Topluluk: 14 Tutuklama
Zahra ve Tanzimat Sokaklarında Kanunsuz Topluluk: 14 Kişi Tutuklandı

KANUNSUZ TOPLULUK: 14 Kişi Tutuklandı

22 Şubat 2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa'nın Zahra ve Tanzimat sokaklarında endişe verici bir olay meydana geldi. Daha önce aralarında mevcut olan sorunlar nedeniyle halkı korku ve endişeye sevk eden bir topluluk, bölgede toplandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle olayın ciddiyeti ortaya çıktı.

Yapılan ileri soruşturma sonucunda, olaya karıştığı tespit edilen toplam 14 kişi (D.G., A.H., S.G., M.H., İ.H., O.H., C.H., E.S., M.C.K., H.K., M.T.H., Ş.D., E.S.K., E.A.) tutuklandı. Bu kişilerin soruşturması derinleştirilirken, olayın arka planı ve nedenleri üzerinde titizlikle duruluyor.

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