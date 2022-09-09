  • BIST 3.506,53
  • Altın 1013.165
  • Dolar 18.2335
  • Euro 18.4214
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Zaimağaoğlu Kültür Dairesi’nin ilk müdürü Ata Samioğlu’nu ziyaret etti

» »
Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu Kültür Dairesi’nin ilk müdürü Ata Samioğlu’nu ziyaret etti
Zaimağaoğlu Kültür Dairesi’nin ilk müdürü Ata Samioğlu’nu ziyaret etti
  • Kültür Dairesi Müdürleri Dairenin öneminin ve yükünün gün geçtikçe arttığının altını çizdi

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu Kültür Dairesi’nin ilk müdürü 1984-1994 yılları arasında Gençlik ve Kültür Dairesi Müdürü olan Ata Samioğlu’nu ziyaret etti. Kültür Dairesi’nin dünü ve bugünü hakkında bilgi alışverişinde bulunan eski ve yeni müdürler Kültür Dairesi’nin öneminin ve yükünün gün geçtikçe arttığına vurgu yaptılar.

            Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Kıbrıs Türkü’nün sahip olduğu vefa kültürünü canlı tutmak ve geçmişte sahip olunan değerlerle tecrübeye duyulan saygı kültürünü yaşayarak yaşatmak adına, kültür ve sanat alanında deneyimli bürokrat ve sanatçılara ziyaretlerde bulunacak. Bu bağlamda ilk ziyaretini Gençlik ve Kültür Dairesi’nin ilk müdürü Ata Samioğlu’na yapan Şirin Zaimağaoğlu, Samioğlu’ndan Kültür Dairesi’nin ilk yıllardaki hedefleri, misyonları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

1996 ile 1999 yılları arasında Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın müsteşarlığını da yapmış olan Ata Samioğlu, Kültür Dairesi’nin faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirterek Şirin Zaimağaoğlu’nu tebrik etti ve ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Ziyarette yaptığı konuşmasında Ataoğlu, günümüzde yaşanan dijitalleşmeyle hayatın çok hızlandığına dikkat çekerek, içinde bulunduğumuz çağda en kıymetli şeyin zaman olduğunu vurguladı ve gençlerin, kendilerinden önce aynı yollardan geçen deneyimli kişilerin tecrübelerinden yararlanmalarının, onlara büyük zaman kazandıracağını belirtti. Samioğlu, gençlerin araştırmaya zaman ayırmaları gerektiğini de ifade ederek gençlerin araştırarak farkındalıklarını artırabileceklerinin altını çizdi.

Ata Samioğlu bugünlere çok zor şartlarda ve özverili çalışmalar neticesinde gelindiğini vurgulayarak günümüzde aktif olan birçok oluşumun temelinde kendisinin de emeği olduğunu ve hiçbir zaman doğru ve etik çalışma dışına çıkmadığını ifade etti. Samioğlu, Kültür Dairesi’nin yapacağı çalışmalar ve atacağı her adımın hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ziyaretinin anısına Ata Samioğlu’na Eralp Adanır’ın Samioğlu’nun mesai arkadaşı ve yakın dostu Ali Nesim’in hayatını konu alan kitabını hediye etti.    

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanladı09 Eylül 2022 Cuma 10:46
  • Falyalı ve Demirtaş cinayeti zanlıları mahkemeye çıkarıldı09 Eylül 2022 Cuma 10:26
  • KTOEÖS basım bildirisi yayımladı09 Eylül 2022 Cuma 09:50
  • Falyalı suikasti ! Katiller mahkemeye çıkarıldı!09 Eylül 2022 Cuma 09:09
  • CTP'de MYK üyeleri ile Genel Sekreter Pazartesi günü belirlenecek09 Eylül 2022 Cuma 09:08
  • Esin - Leman Lisesi, 12 Eylül Pazartesi Günü Hizmete Giriyor09 Eylül 2022 Cuma 08:57
  • Akıncılar'da bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak09 Eylül 2022 Cuma 08:54
  • Kanunsuz silah bulunduran zanlı cezaevine gönderildi09 Eylül 2022 Cuma 08:53
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 9 Eylül 2022 Cuma09 Eylül 2022 Cuma 08:50
  • Cumhurbaşkanı Tatar’dan 2. Elizabeth’in vefatı ile ilgili taziye mesajı09 Eylül 2022 Cuma 08:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti