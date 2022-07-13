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Zaimağaoğlu “Kültür ve sanat zor zamanlarda insanları birleştirir ve paylaşarak iyileştirir”

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- Kültür Dairesi’ne bağlı kütüphaneler 14 Temmuz Perşembe günü Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri etkinliği ile samimi sohbetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor
Zaimağaoğlu “Kültür ve sanat zor zamanlarda insanları birleştirir ve paylaşarak iyileştirir”
  • Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’nin 14 Temmuz Perşembe günkü programı açıklandı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren kütüphaneler, bayram tatilinin ardından dolu dolu bir programla Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri etkinliğine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Zaimağaoğlu “Kültür ve sanat zor zamanlarda insanları birleştirir ve paylaşarak iyileştirir” diyerek halkı kütüphanelere davet etti…

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, kütüphanelerin herkesin uğrak yeri haline gelmesi hedefiyle başlatılan Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri, 14 Temmuz Perşembe günü farklı konular ile konukları bölgelere taşımayı ve okurları kütüphanelerdeki samimi sohbetlerde ağırlamayı sürdürüyor. Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, tüm insanlığın içinden geçmekte olduğu bu zorlu dönemde, her zorlukta olduğu gibi,  kültür ve sanatın; insanları birleştirip paylaşarak iyileştirdiğine vurgu yaparak halkı Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’ne katılmaya kütüphanelere davet etti.

14 Temmuz Perşembe gününün programı…

Bu haftaki Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’nde Lefkoşa Milli Kütüphane; saat 11.00’da Yazar kimliğiyle Sibel Siber’i, Gazimağusa Halk Kütüphanesi; saat 14.00’da Sanatçı Umut Albayrak’ı,  Girne Halk Kütüphanesi; saat 15.00’da Ressam Salih Mustafa Çizel’i  ve Güzelyurt Halk Kütüphanesi de saat 10.00’da Müzisyen Kamuran Aksel Yeşillik’i konuk edecek.

Etkinlik kapsamında Akdoğan Halk Kütüphanesi; saat 10.00’da Kukla Sanatçısı Esra Tülek’i, Mehmetçik Halk Kütüphanesi; saat 14.30’da Yazar Salih Şahin’i, İskele Halk Kütüphanesi; saat 10.00’da Yazar Akile Ruh Ekizoğlu’nu ve Erenköy Halk Kütüphanesi de Erdoğan Hoşsöz Kültür Sarayı’nda gerçekleştireceği sohbet etkinliğinde saat 10.00’da Yenierenköy Kültür ve Sanat Derneği yöneticilerini ağırlıyor.

 

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