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Zakharova: Rusya'dan KKTC'ye uçak seferleri fantezidir

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Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Rum kesiminden Kıbrıs Haber Ajansı’nın sorularını yanıtladı. Zakharova, medyada yayılan “KKTC’den Rusya’ya uçak seferleri başlayacak” haberlerini “fantezi” olarak nitelendirdi.
Zakharova: Rusya'dan KKTC'ye uçak seferleri fantezidir

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Rum kesiminden Kıbrıs Haber Ajansı’nın sorularını yanıtladı. Zakharova, medyada yayılan “KKTC’den Rusya’ya uçak seferleri başlayacak” haberlerini “fantezi” olarak nitelendirdi.

Zaharova ayrıca,  Rusya Federasyonu'nun Kıbrıs sorunu konusundaki tutumunu aynen koruduğunu, kendilerinin BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'la ilgili aldığı kararlarına bağlı kalacağını vurguladı.

Zaharova, “Rusya'nın Kıbrıs çözümüne ilişkin tutumu değişmedi ve bu tarafınızdan iyi biliniyor. Uluslararası toplumun tüm üyelerine Kıbrıs Cumhuriyeti haricinde hiçbir Kıbrıs devletini tanımamalarını şart koşan 1983 tarihli 541 ve 1984 tarihli 550 numaralı BM Güvenlik Konseyi kararlarına bağlıyız" diye konuştu.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Ruslara her türden konsolosluk hizmetlerinin sunulması için Lefkoşa yönetimiyle görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.

"UÇUŞ SEFERİ HABERLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Sputnik'e demeç veren Gruşko, "Kıbrıslı meslektaşlarımızla uzun süredir istişarelerde bulunuyoruz ve adanın kuzeyinde yaşayan Ruslar için gereken tüm konsolosluk hizmetlerini sağlamamız gerektiği konusunda Kuzey Kıbrıs tarafıyla yaptığımız müzakereler ve istişareler sonucunda bunu resmen ilan ettik" dedi.

Kuzey Kıbrıs'la müzakere sürecinin devam ettiğini belirten Gruşko, Lefkoşa yönetimiyle bu konuda mutabakat sağlayacaklarından emin olduklarının altını çizdi.

Öte yandan Gruşko, Rusya'nın Kuzey Kıbrıs'la uçak seferlerini başlatılacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Ekim ayı ortasına doğru İzvestiya gazetesine konuşan üst düzey kaynaklar, Rusya'nın yıl sonuna kadar Kuzey Kıbrıs'la uçak seferlerini başlatabileceğini ve Lefkoşa'da konsolosluk noktası açabileceğini belirtmişti.

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