Zam furyası başladı! Sigaraya da zam geldi!

2 ayda 4. kez akaryakıta yapılan zamdan sonra bir çok tüketim ürününe am gelmeye başladı.

Dün yapılan akaryakıt zammından sonra bazı tütün ürünlerine de zam geldi.

Sigaraya bir ile 1 buçuk TL zam yapıldı.