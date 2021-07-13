Zam furyası başladı! Sigaraya da zam geldi!
2 ayda 4. kez akaryakıta yapılan zamdan sonra bir çok tüketim ürününe am gelmeye başladı.
Dün yapılan akaryakıt zammından sonra bazı tütün ürünlerine de zam geldi.
Sigaraya bir ile 1 buçuk TL zam yapıldı.
Zam furyası başladı! Sigaraya da zam geldi!
2 ayda 4. kez akaryakıta yapılan zamdan sonra bir çok tüketim ürününe am gelmeye başladı.
Dün yapılan akaryakıt zammından sonra bazı tütün ürünlerine de zam geldi.
Sigaraya bir ile 1 buçuk TL zam yapıldı.
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