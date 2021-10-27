  • BIST 1.509,200
  • Altın 548,74
  • Dolar 9,5433
  • Euro 11,0921
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

Zam furyası başladı... Tüp Gaz fiyatı 140 TL oldu

» »
Tüp Gaz fiyatı 140 TL oldu
Zam furyası başladı... Tüp Gaz fiyatı 140 TL oldu

33 TL ZAM

107 TL'ye satılan ev tipi 10 kiloluk Tüp Gaz fiyatı 140 TL oldu.

Akaryakıta da yapılması beklenen 80 kuruşluk zam Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun Bakanlar Kurulu kararını imzalamaması nedeni ile yürürlüğe henüz girmedi.

 

EN SON 25 AĞUSTOS'TA 17 TL ZAM YAPILDI

Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, tüp gaza 17 TL’lik zam yapıldığını açıkladı. Fiyatı 90 TL olan ev tipi 10 kiloluk tüp gaz, bugünden itibaren 107 TL’ye satılacak. Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Akaryakıt Biriminden yapılan açıklamada, dünyada yaşanan gaz sıkıntısı ve dövizdeki yükselişle ithalatçı firmaların yoğun baskısı sebebiyle bu fiyat ayarlanmasına mecbur kalındığı belirtildi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genç Diplomasi Akademisi Heyetini Kabul Etti26 Ekim 2021 Salı 19:03
  • Tatar: Maraş yavaş yavaş yerleşime açılacak26 Ekim 2021 Salı 18:49
  • Töre: Ahlaki Yönden Büyük Bir Ayıp Vardır Ortada26 Ekim 2021 Salı 17:50
  • Sonay Sucuoğlu: Senin Güzel Kalbin, Adaletin Ve Dürüstlüğün Her Şeye Yeter, Fazla Bile Gelir26 Ekim 2021 Salı 17:38
  • Sucuoğlu'ndan JET hızında açıklama, "Beni bu pis oyuna çekemeyeceksiniz”26 Ekim 2021 Salı 17:30
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Taekwondo, Karate Ve Judo Federasyonu’nu Kabul Etti26 Ekim 2021 Salı 17:16
  • Ersan Saner adaylıktan çekildi" "Sucuoğlu bana ve aileme büyük kötülük yaptı."26 Ekim 2021 Salı 16:40
  • Hayvan Üreticilerimize Önemle Duyurulur.26 Ekim 2021 Salı 16:39
  • Sucuoğlu Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.26 Ekim 2021 Salı 16:22
  • Taçoy: “Bu Ahlaksızlık Keşke Yaşanmasıydı”26 Ekim 2021 Salı 15:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti