Zam furyası başladı... Tüp Gaz fiyatı 140 TL oldu

33 TL ZAM

107 TL'ye satılan ev tipi 10 kiloluk Tüp Gaz fiyatı 140 TL oldu.

Akaryakıta da yapılması beklenen 80 kuruşluk zam Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun Bakanlar Kurulu kararını imzalamaması nedeni ile yürürlüğe henüz girmedi.

EN SON 25 AĞUSTOS'TA 17 TL ZAM YAPILDI

Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, tüp gaza 17 TL’lik zam yapıldığını açıkladı. Fiyatı 90 TL olan ev tipi 10 kiloluk tüp gaz, bugünden itibaren 107 TL’ye satılacak. Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Akaryakıt Biriminden yapılan açıklamada, dünyada yaşanan gaz sıkıntısı ve dövizdeki yükselişle ithalatçı firmaların yoğun baskısı sebebiyle bu fiyat ayarlanmasına mecbur kalındığı belirtildi