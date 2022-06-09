Zam ve işsizliğe tepki!

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada iş yerlerinin hızla kapandığı, dava ve mazbarta sayısının ise rekor düzeye ulaştığı bildirildi.

Hükümetin yüzde 43’lük hayat pahalılığını maaşlara yansıtma kararının alelacele ve “yangından mal kaçırır” şekilde değerlendirildiği açıklamada, bunun iyi niyetten uzak olduğu ileri sürüldü.

Hayat pahalılığı ödeneğinin sadece devlette çalışanlar için açıklanmış olmasının vicdanları sızlatan bir yanı olduğuna işaret edilen açıklamada, “Çalışma yaşamı, çalışma yaşamına katılanların, devlet ve özel sektör olarak ayrışması nerede görüldü? Birileri taş birileri ekmek mi yiyor? Birlikte çözümler üretmek gerekmiyor mu? Dahası adalet ve vicdan en başından; küçükten, aç olan insandan, daha çok ezilenden başlamayı gerektirmiyor mu? Yoksa küçüğü en çok ezileni kollamayı artık kitaplardan çıkardınız mı?” sorularına yer verildi.