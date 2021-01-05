Zam yağmuru devam ediyor!

EMLAK VERGİSİNE %30 ZAM

Emlak vergilerine yapılan %30 zam resmi gazetede yayınlandı... UBP-DP-YDP Hükümeti, Emlak Vergisine, yasada öngörülen Hayat Pahalılığı oranından daha fazla artış yapmak için Anayasanın 112. Maddesine dayanarak Yasa Gücünde Kararname yayınladı. Yayınlanan Yasa Gücünde Kararnamenin Anayasa’ya aykırı olabileceği ve bu konuda davalar da açılabileceği kaydedildi. Zam haberi özellikle sosyal medyada tepkilere neden oldu.

ZAM KARARLARINA KTTO TEPKİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ehliyet, kimlik kartı, evlilik, için ödenen harçlar zamlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ehliyet, kimlik kartı, evlilik, için ödenen harçlar zamlandı. Yeni harç ücretleri Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Odası Bakanlar Kurulu’nun, kamusal hizmetlere yaptığı zamları yeni yılın ilk gününde Resmi Gazetede yayınlatarak yeni yıla “zamlı bir giriş” yapılmasını sağladığını ve “Böylece, yeni hükümetin kurulması ile birlikte gündeme getirilen piyasayı ucuzlatma çabalarına, en büyük darbeyi bizzat hükümetin kendisinden almış oldu” görüşünü belirtti.

TDP’DEN ZAMLARA TEPKİ

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yeni yıla girerken harç oranlarına ve süte zam yapıldığını belirterek pandemi nedeniyle zaten zorda olan vatandaşlara bir darbe de azınlık UBP-DP-YDP hükümeti tarafından vurulduğunu kaydetti. Fiyat ayarlamalarının her yılın başında yapıldığını ancak bu yılın koşullarının başka olduğunun ve pandemi nedeniyle olağanüstü dönemden geçildiğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Özyiğit, halkın büyük çoğunluğunun ekonomik anlamda zorda olduğu bir dönemde bu zamların yapılmayabileceğini veya en az düzeyde yapılabileceğini kaydetti.

YILLIK ENFLASYON %15,03

KKTC Aralık ayı hayat pahalılığı %0.41 olarak açıklandı . 2020 Yılı Hayat Pahalılığı toplamda %15.03 oldu. Kamu çalışanı ve emeklisi ile özel sektörden emekli olan sigorta emeklilerinin ikinci 6 aylık Hayat Pahalılığından alacağı ücret artış oranı %10.65 olarak hesaplandı.