Zam Yağmuru Devam Ediyor! Sigara ve Bira Zamlandı

Bira ve sigara fiyatları zamlandı. Elde edilen bilgilere göre tüm sigara markaları 2 TL, tüm bira markaları ise 4 TL ila 8 TL arasında zamlandı.

Geçtiğimiz günlerde bazı sigara markaları zamlanmıştı. Bugün itibariyle geriye kalan markaların fiyatları da 2 TL arttırılmış oldu.

Öte yandan bira fiyatları da bugün itibariyle zamlandı.

Rastgele seçilen 5 bira markasının fiyat değişimleri şöyle:

Marmara bira: 32 TL’den 40 TL’ye yükseldi

Efes Pilsen (Teneke): 18 TL’den 21 TL’ye yükseldi

Amsterdam (Teneke): 20 TL’den 25 TL’ye yükseldi

Corona bira: 30 TL’den 35 TL’ye yükseldi

Bud bira: 19.5 TL’den 24 TL’ye yükseldi.