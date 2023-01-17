Zam Yağmuru Devam Ediyor! Sigara ve Bira Zamlandı

Bira ve sigara fiyatları zamlandı. Elde edilen bilgilere göre tüm sigara markaları 2 TL, tüm bira markaları ise 4 TL ila 8 TL arasında zamlandı.
Geçtiğimiz günlerde bazı sigara markaları zamlanmıştı. Bugün itibariyle geriye kalan markaların fiyatları da 2 TL arttırılmış oldu.
Öte yandan bira fiyatları da bugün itibariyle zamlandı.
Rastgele seçilen 5 bira markasının fiyat değişimleri şöyle:
Marmara bira: 32 TL’den 40 TL’ye yükseldi
Efes Pilsen (Teneke): 18 TL’den 21 TL’ye yükseldi
Amsterdam (Teneke): 20 TL’den 25 TL’ye yükseldi
Corona bira: 30 TL’den 35 TL’ye yükseldi
Bud bira: 19.5 TL’den 24 TL’ye yükseldi.
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