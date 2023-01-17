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Zam Yağmuru Devam Ediyor! Sigara ve Bira Zamlandı

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Zam Yağmuru Devam Ediyor! Sigara ve Bira Zamlandı
Zam Yağmuru Devam Ediyor! Sigara ve Bira Zamlandı

Bira ve sigara fiyatları zamlandı. Elde edilen bilgilere göre tüm sigara markaları 2 TL, tüm bira markaları ise 4 TL ila 8 TL arasında zamlandı.

Geçtiğimiz günlerde bazı sigara markaları zamlanmıştı. Bugün itibariyle geriye kalan markaların fiyatları da 2 TL arttırılmış oldu.

Öte yandan bira fiyatları da bugün itibariyle zamlandı.

Rastgele seçilen 5 bira markasının fiyat değişimleri şöyle:

Marmara bira: 32 TL’den 40 TL’ye yükseldi

Efes Pilsen (Teneke): 18 TL’den 21 TL’ye yükseldi

Amsterdam (Teneke): 20 TL’den 25 TL’ye yükseldi

Corona bira: 30 TL’den 35 TL’ye yükseldi

Bud bira: 19.5 TL’den 24 TL’ye yükseldi.

 

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