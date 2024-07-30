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Zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar listesi yayımlandı

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Merkez Bankası, zaman aşımına uğrayan mevduatlarla ilgili duyuru yaptı.
Zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar listesi yayımlandı

“Zaman aşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar listesi”, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bankacılık Yasası hükmü gereği 10 yıllık süre içerisinde aranmayıp zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklarla ilgili liste, bankalar tarafından Merkez Bankası’na gönderildi.

Söz konusu mevduat, emanet ve alacaklar, Resmi Gazete’de ilan edilmesinden itibaren bir yıl içerisinde sahipleri tarafından aranmaması halinde Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu’na devredilecek.

Hak sahipleri, bir yıl içinde Merkez Bankası’na müracaat ederek mevduatları ödenebilecek.

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