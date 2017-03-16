Zaman farkı Pazar günü bir süreliğine ortadan kalkıyor...

Kıbrıs’ı ikiye bölen demirden teller ve tellerden daha ince ayrıca da daha keskin fikirlerden sonra, geçtiğimiz Ekim ayından itibaren bir de saat farkı eklenmiş, bölünme bir “tık” daha fazla hissedilmeye başlanmıştı.

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KKTC hükümeti, Türkiye’nin “güneşten daha fazla yararlanmak amacıyla” kış saatini uygulamadan kaldırma kararına destek vermiş ve Kıbrıs’ın kuzeyinde günün ilk ışıkları ancak 09.00 sularında görülmeye başlanmıştı.

Toplumun “Girne dağ yolu faciası” olarak hatırladığı ve 3 kişinin ölümü, 7 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası, uygulanan yeni saatin en büyük eksisini ortaya koymuştu.

Yaşanan facia sonrası tüm halk ayaklanmış, hükümet alınan yeni saat uygulaması kararını değiştirmese de mesai saatlerinde ufak çapta da olsa bir oynama yaparak, ayaklanmayı bastırmıştı.

Saatlerin değişimi sonrası aradan geçen 5 ay içerisinde ise mesai saatleri birçok kez değiştirilmiş, ülke genelinde büyük karışıklıklara sebebiyet vermişti.

Geçtiğimiz gün ise Güney Kıbrıs’ın Enerji, Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanlığı tarafınca yapılan açıklamada, tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Kıbrıs’ın güneyinde de yaz saati uygulamasının yeniden 26 Mart Pazar günü saat 03.00 itibariyle yürürlüğe gireceği duyuruldu.

Böylece Kıbrıs’ı ikiye bölen demirden teller ve tellerden daha ince ayrıca da daha keskin fikirlerden sonra bir yenisi olarak eklenen 60 dakikalık saat farkı, 29 Ekim 2017’ye dek son bulacak. Fakat yaşanan acılar ve bozulan sinirler, hiçbir kez unutulmayacak…