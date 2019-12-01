"Zaman kaybetme lüksümüz yok!"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin dayanışma etkinlikleri devam ediyor. CTP Güzelyurt İlçesi’nin geçtiğimiz akşam organize ettiği gecede çok sayıda partili bir araya geldi. Genel Başkan Tufan Erhürman’ın da katıldığı etkinlikte coşkulu anlar yaşandı. Geceye çok sayıda üye ve sempatizan katılırken, Kıbrıs’ta barışa giden yolu ören CTP’lilerin elli yıllık mücadelesinin yapı taşlarını anlatan konuşmalar gerçekleştirildi. Şarkıların söylendiği, şiirlerin okunduğu gecede sık sık “Birlik, mücadele, dayanışma” sloganı atıldı. Kıbrıslı Türklerin önünde önemli bir dönem olduğuna değinen partililer bu dönemde birlik, mücadele ve dayanışmanın öneminin altını çizdi. CTP’li yetkililer konuşmalarında Doğu Akdeniz’de gerginliğin yaşandığı bu ortamda Kıbrıs’ta bir an önce kapsamlı çözüme ulaşmanın sadece Kıbrıs için değil tüm bölge ve dünya barışı için önemli olduğunu ifade etti.

ERHÜRMAN: "BELİRSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşmasında dayanışma gecelerinin tam da halkla birlikte dayanışma içinde olunması gereken bir zamanda düzenlendiğini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Doğu Akdeniz’deki gerginliğin de etkisiyle kritik bir dönemden geçildiğini ifade eden Erhürman, “biz halkımızla aynı fikirdeyiz. Fikrimiz de zikrimiz de barıştır ve hep barış olacaktır. Berlin’de bu süreç çökmedi diye üzülenler var. Biliyoruz ki AB çatısı altında iki ayrı devlet diyenler de buna inanmıyor, sadece zaman kazanmak istiyor, zamana oynuyorlar. Crans Montana’dan sonra çözümün formülü ve siyasi eşitlik konusunda yapılan hiçbir sonuç doğurmayacağı daha başından belli olan tartışmalarla iki yılı aşkın bir zaman kaybettik. Berlin’de bu gereksiz tartışmaların geç de olsa ortadan kalkmış olması önemlidir. Ama maalesef Guterres’in vurguladığı ucu açık olmayan müzakere yöntemi konusundaki belirsizlik devam ediyor. Bu belirsizliği hızla ortadan kaldırmak için yoğun bir çalışma içerisine girmemiz gerekiyor. Bizim daha fazla zaman kaybetme lüksümüz yok. Bir neslin daha aynı belirsizlik, aynı öngörülemezlik içinde yaşamasını, bizim yaşadığımız sorunları yaşamak zorunda kalmasını istemiyoruz, buna izin vermeyeceğiz!” dedi.