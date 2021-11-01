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Zamanında Alınan Tedbirler, Felaketi Önler

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Zamanında Alınan Tedbirler, Felaketi Önler
Zamanında Alınan Tedbirler, Felaketi Önler

1.  Seyahat halinde iken araçlarınızdan yol kenarlarına ve araziler içerisine sigara izmariti atmayınız.

2. Gerekli izinler ve tedbirler (ateş yakmadan önce izin başvurusu yapacağınız makam bağlı olduğunuz ilçenin köy veya mahalle muhtarıdır ve muhtarın vereceği izin formu üzerinde almanız gereken tedbirler belirtilmektedir) izin alınmadan temizlik maksatlı olsa bile ateş yakmanın yasak olduğunu unutmayınız.

3.  Binaların üst katlarından atılan sigara izmaritleri binada bulunan diğer konutların balkonuna veya muhtelif yerlerine düşüp yangına sebebiyet verebilir.

4.   İş yerleriniz ve konutlarınızda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı, meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız.

5.  Mangal kömürlerini tamamen söndüğünden emin olmadan çöp içerisine veya herhangi bir yere dökmeyiniz ve mangal yapılacak yerin etrafını temiz tutmaya özen gösteriniz.

6.  Özel araçlar, akaryakıt taşıyan araçlar ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egsoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egsozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

7.  Araçlarınızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

8.   İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

9.    Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.

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