Zamanında Alınan Tedbirler, Felaketi Önler

1. İş yerleriniz ve konutlarınızın elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız.

2. Şömine ve odun sobalarınızı yakmak için ani parlayan yanıcı maddeler (tiner, benzin v.b) kullanmayınız.

3. Elektrik kesintilerinde, elektrik akımı ile çalışan cihazların fişlerini prizlerden çıkartınız. Ayrıca belirli zamanlarda, sürekli takılı olan fişleri çıkartıp temizleyiniz. Bu sayede fişte meydana gelebilecek oksitlenme önlenmiş olacaktır.

4. Elektrik tesisatında aşırı yüklenme yapmamak için elektrikle çalışan cihazları aynı anda devreye koymayınız. Ayrıca fazla akım tüketen (tost makinesi, ütü, ısıtıcı, kaloriferli soba vb.) cihazları kullanırken çoklu priz kullanımından kaçınınız ve bu tür fazla akım tüketen cihazları direkt elektrik fişine takarak kullanmaya özen gösteriniz.

5. Elektrikle çalışan cihazları (çamaşır-bulaşık makinesi, televizyon, bilgisayar gibi.) evden ayrılırken veya uyku saatlerinde çalıştırmayınız.

6. Özel araçlar, toplu taşıma araçları, akaryakıt taşıyan araçlar ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

7. Araçlarınızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

8. İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

9. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangını İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.