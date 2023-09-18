Zamanında Alınan Tedbirler Felaketi Önler

İş yeri ve konutlarınızdaki elektrik tesisatlarında, yüklenmeden dolayı meydana gelebilecek olan kısa devreleri önlemek amacıyla elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız. Elektrik tesisatına yüklenmemek için, fazla elektrik akımı ile çalışan cihazları (ütü/fön/tost makinesi, mikrodalga vb.) aynı zamanda ve çoklu prizlerde çalıştırmayınız.

Çakmak, kibrit ve mum gibi yakıcı maddeleri, çocuklarınızın ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

01 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında, temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Çevreye atılan cam şişeler ve içi su dolu pet şişeler, güneş altında kaldığı zaman mercek görevi görüp yangına sebep olduğundan çevreye, yol kenarlarına, ormanlık alanlar ve arazilere cam ve pet şişe atılmamalıdır.

Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerini çevreye, yol kenarlarına, çöp bidonları içerisine, ormanlık alanlar ve arazilere veya yanabilecek madde ve malzemeler üzerine atmayınız.

Özel, tarımsal, toplu taşıma ve akaryakıt taşıyan araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız halinde, meydana gelecek yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olması önlenecektir.

Araçlarınızın içerisinde, iş yerleri ve evlerinizde, yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, çıkacak olası bir tehlikeyi ve yangının büyümesini önleyecektir.

İş yeri ve evinizi yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri ve ayrıca, kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dalları gördüğünüzde 188 Elektrik Arıza hattını arayınız.