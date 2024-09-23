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Zamanında Alınan Tedbirler, Felaketi Önler

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Yangın güvenliği, hem bireysel hem de toplumsal sorumluluk gerektiren bir konudur. Aşağıdaki tedbirler, yangınların önlenmesi ve kontrol altına alınması açısından son derece önemlidir:
Zamanında Alınan Tedbirler, Felaketi Önler

Yangın güvenliği, hem bireysel hem de toplumsal sorumluluk gerektiren bir konudur. Aşağıdaki tedbirler, yangınların önlenmesi ve kontrol altına alınması açısından son derece önemlidir:

  1. Ateş Yakma Yasağı: 01 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait alanlarda yakılan ateşin kontrol dışına çıkabileceği unutulmamalıdır. Ateş yakma ile ilgili yasal kurallara uyulması gerekmektedir.

  2. Sigara İzmaritleri: Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerini; yol kenarlarına, ormanlık alanlara, çöp bidonlarına veya yanabilecek maddelerin üzerine atmayınız. Bu, yangın riskini artırabilir.

  3. Elektrik Kullanımında Dikkat: Ev ve iş yerlerinizde kullandığınız priz çoğaltıcılarına fazla akım tüketen elektrikli cihazların (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılması yangın riskini artırır. Fazla akım tüketen cihazları direkt fişe takarak kullanmalısınız. Zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalıdır.

  4. Elektrik Tehlikeleri: Tehlike teşkil eden trafo merkezleri, elektrik direkleri, temas edebilecek elektrik telleri veya kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde, 188 Elektrik Arıza hattını aramanız önemlidir.

  5. Araç Bakımları: Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmak, meydana gelebilecek yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

  6. Yangın Söndürme Cihazları: Araçlarınızda, iş yerlerinizde ve evlerinizde yangın söndürme cihazı bulundurmak ve bu cihazların kullanımını öğrenmek, yangının büyümesini ve olası tehlikeleri önleyecektir.

  7. Ateş veya Duman Belirtileri: Duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.

Bu tedbirlerin alınması, yangınların önlenmesi ve acil durumlarda hızlı müdahale edilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Unutmayın, yangın güvenliği herkesin sorumluluğundadır.

PGM – İtfaiye Müdürlüğü

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