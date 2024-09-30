Zamanında Alınan Tedbirler, Felaketi Önler

İtfaiye Müdürlüğü olarak, yangın risklerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını ve gerekli tedbirleri almalarını önemle hatırlatıyoruz. Yangınların ve felaketlerin önüne geçebilmek için alınacak basit ama etkili tedbirler şunlardır:

Ateş Yakma Yasağı:

01 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında, temizlik amaçlı dahi olsa her türlü ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya uygun olmayan alanlarda kontrolsüz ateş, yangına sebep olabilir. Yasaya uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

Sigara İzmaritleri:

Tamamen söndürmeden sigara izmaritlerini; yol kenarlarına, ormanlık alanlara, diğer arazilere veya çöp bidonlarına atmayınız. Yanıcı maddelerin üzerine atılan izmaritler yangına neden olabilir.

Elektrikli Cihazlar ve Kablolar:

Priz çoğaltıcılarına fazla akım çeken cihazları (ütü, fön makinesi vb.) takmaktan kaçının. Bu cihazları doğrudan prizlere bağlayarak kullanın. Katlanmış veya deforme olmuş uzatma kablolarından uzak durun. Bu tür cihazların açık unutulması kısa devrelere neden olabilir.

Elektrik Tesisatları ve Trafolar:

Elektrik direklerinde veya trafolarda tehlike arz eden durumlar görürseniz (temas eden teller, kötü hava koşullarında dalların tellere değmesi gibi) 188 Elektrik Arıza hattını arayarak ihbarda bulunun.

Araç Bakımı:

Araçlarınızın egzoz, lastik ve yakıt sistemlerinin bakımını düzenli olarak yaptırın. Özellikle akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların bakımlarının zamanında yapılması, yangın risklerini önlemede hayati önem taşır.

Yangın Söndürme Cihazı Kullanımı:

Araçlarınızda, işyerlerinde ve evlerde mutlaka yangın söndürme cihazı bulundurun ve nasıl kullanıldığını öğrenin. Bu, yangınların büyümesini ve ciddi tehlikeleri önleyecektir.