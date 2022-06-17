Zamlar da atamalar da devam ediyor İdari Ataşelere 4 Bin 700 Euro

Kıbrıs Genç TV’de konuşan KTAMS başkanı Güven Bengihan önemli açıklamalar yaptı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

“Emekçiler yoksullaşıyor ve ülkeden göç etmek istiyor. Bu gelişmeler ciddi.. Felaket tellallığı da değil maksadımız. Bunlar tespitler. Zamlar artarak devam ediyor. Buna yönelik çözüm var mı? yok. Hükümet ekonomik tedbir adı altında paket açıklayacağını söyledi. Tedbir çalışanların maaş ve özlük haklarından geriletmek midir? Tedbir yukardan başlar… Bu ülkeyi yönetenler örnek olmalı ama ağızlarından düşürmedikleri tedbir kelimelerine aykırı davranıyorlar.

Atamaları gördükçe psikolojimiz bozuluyor… Böyle bir şey olmaz. UBP’nin her başbakanı değiştiğinde bakanlıklarda müdür ve müsteşarlar da mı değişecek bu kadar mı bonkörsünüz. Kendi siyasi emelleriniz doğrultusunda birilerini beslemek için kaynağınız var demek! Utanmadan kamuda 15 bin TL’nin üzerinde kesere daha alt baremlere vereceklermiş. Sürekli emekçileri birbirine kırdıracaksınız? 3’lü kararname ile atadıklarından kessinler ve dağıtsınlar. Çünkü bunlara bu mevkiler lütuf olarak veriliyor… Piyangodan ikramiye gibi veriliyor. Müdür müsteşar, danışman atamaları devam. İdari ateşe çıkardılar birde… 4 700 Euro alıyor. Antep’te… Hem de mesela çocuğu orada üniversite okuyor diye atadırlar. Siz halk düşmanısınız”