Zamlar durmak bilmiyor.. Damacana suya %30 zam!

İçme suyuna ortalama yüzde 30 oranında zam yapıldı.
Zam oranı bölgelere göre azda olsa değişiklik gösterebiliyor.
Lefkoşa'da 8 ila 10 TL arasında satılan 19 litrelik damacana suyu, 13 ile 15 TL fiyat aralığında satılırken, Girne'de ise 10 ile 12 TL arasında satılan aynı damacana, 15 ile 17 TL arasında bir fiyatla satılacak.
Fiyatlar, trafik ve uzaklığa bağlı olarak değişebiliyor.
Şehirlerde yüksek binalarda fiyat daha da artabiliyor.
Bardak, 0,5, 1,5 ve 5 litrelik sulara da aynı oranda artış yansıyacak.
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