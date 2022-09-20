Zamlar Durmuyor! Bir Zam da Ekmeğe Geliyor

KKTC'de ekmeğin fiyatı önümüzdeki günlerde 1 buçuk TL artışla 8 buçuk TL'den satılacak.



Unlu gıda mamulleri üreticilerinin girdi maliyetlerinden dolayı üretimde ciddi zorluklar yaşadığı ve bu durumun da raflara yansıyacağı bildirildi.

Detay Kıbrıs'ın elde ettiği bilgilere göre, dövize bağlı un ve enerji fiyatları girdi maliyetlerini yükseltiyor.

Bu kapsamda bir somon ekmeğe 1 buçuk TL zam yapılacak. Elde edilen bilgilere göre zam kararının önümüzdeki günlerde kamu oyuyla paylaşılacağı iddia edildi.