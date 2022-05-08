KKTC'de zamlar durmuyor..
Bir zam da kolaya geldi...Kola ürününe bir zam daha geldi.
Marketlerde satış fiyatları 2,5 litre kola 12 TL' den 17,5 TL'ye , 1,5 litre kola 10 TL'den 12,5 TL'ye, kutu kola ise 6 TL den 8 TL'ye yükseldi...
KKTC'de zamlar durmuyor..
Bir zam da kolaya geldi...Kola ürününe bir zam daha geldi.
Marketlerde satış fiyatları 2,5 litre kola 12 TL' den 17,5 TL'ye , 1,5 litre kola 10 TL'den 12,5 TL'ye, kutu kola ise 6 TL den 8 TL'ye yükseldi...
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