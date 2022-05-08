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Zamlar durmuyor.. Bir zam da kolaya geldi...

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Zamlar durmuyor.. Bir zam da kolaya geldi...
Zamlar durmuyor.. Bir zam da kolaya geldi...

KKTC'de zamlar durmuyor..

Bir zam da kolaya geldi...Kola ürününe bir zam daha geldi.

Marketlerde satış fiyatları 2,5 litre kola 12 TL' den 17,5 TL'ye ,  1,5 litre kola 10 TL'den 12,5 TL'ye,  kutu kola ise 6 TL den 8 TL'ye yükseldi...

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