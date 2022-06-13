Zamlar Durmuyor! Damacana Suya Zam

Döviz kurundaki artış ve akaryakıt zammı nedeniyle içme sularında zam kararı alındı. Damacana sular 5 TL birden zamlanacak. Kasa sularında ise zam oranı yüzde 50'yi bulacak. Yeni fiyatlar 23 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.

Vatandaşa su içmek bile artık lüks olacak.

Sucular Birliği, damacana ve kasa sularına zam kararı aldı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, zam kararı, "döviz kurundaki artış" ve "akaryakıt zammı" nedeniyle alındı.

Kaynaklar, kapak, plastik ve etiket gibi hammaddenin yurt dışından alındığına dikkat çekerken, taşıma maliyetlerinin de akaryakıttaki art arda yapılan zamlar nedeniyle katlandığını vurguluyor.

DAMACANA 5 TL ZAM

Alınan zam kararına göre, damacana su 5 TL zamlı satılacak.

Böylece piyasada en ucuzu 15 TL’den satılan 19 Litrelik damacana suyun fiyatı 20 TL olacak. 18 lira olan suyun fiyatı da 23 TL’yi bulacak.